Luxe horloges marktplaats Chrono24 haalt 100 miljoen euro op voor verdere expansie

Chrono24, de wereldwijde (online) marktplaats voor luxe horloges, heeft aangekondigd dat het meer dan 100 miljoen euro aan Serie C-financiering heeft binnengehaald voor verdere internationale expansie. Dat is bekendgemaakt middels een persbericht. De investeringsronde werd geleid door de wereldwijde investeringsmaatschappij General Atlantic, met deelname van Aglaé Ventures, de technologische tak van de investeringsmaatschappij van familie Arnault. Bestaande investeerders Insight Partners en Sprints Capital namen eveneens deel aan de ronde.

De marktplaats is van plan het kapitaal te gebruiken voor het versnellen van de groei. Het bedrijf wil internationaal groter worden, zijn aanwezigheid in bestaande markten versterken en het team uitbreiden 'met toptalent'.

Chrono24, waar vintage, tweedehands en ook nieuwe horloges van luxemerken als Rolex, Omega en Patek Philippe worden verhandeld, werd in 2003 opgericht in Duitsland. Het huidige aanbod bestaat uit ongeveer 500.000 horloges van meer dan 3000 commerciële handelaren en 30.000 particuliere verkopers uit meer dan 100 landen wereldwijd. Maandelijks telt de marktplaats ruim 9 miljoen unieke bezoekers. Bij het bedrijf werken bijna 400 werknemers in kantoren in Karlsuhe, Berlijn, New York en Hongkong.

Chrono24 heeft tot nu toe meer dan 200 miljoen euro in financieringsrondes opgehaald.

De tweedehands horlogemarkt

In het 'State of Fashion: Watches & Jewellery' rapport van McKinsey & Company en Business of Fashion dat in juni jl. werd uitgebracht, werd voorspeld dat de verkoop van tweedehands (premium tot ultra-luxe) horloges van 2019 tot 2025 jaarlijks met 8 tot 10 procent zal groeien, met een omzet van 18 miljard dollar in 2019 tot 29 á 32 miljard dollar in 2025. De groei wordt 'gedreven door jongere consumenten naast verzamelaars en prijsbewuste kopers, evenals een steeds betrouwbaarder en transparanter aanbod door digitale marktplaatsen,' zo stelde McKinsey in een publicatie over het rapport.