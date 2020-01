Luxe merken zetten zich schrap voor effect van coronavirus

Chinees Nieuw Jaar is voor modemerken een belangrijk evenement op de retailkalender, vergelijkbaar met Kerstmis in het Westen. De uitbraak van het coronavirus dit jaar zal een enorme impact hebben op Chinese uitgaven in het buitenland en in China zelf. Vroege prognoses voor de groei van buitenlandse bestedingen tijdens 2019 van 13 procent lijken nu veel lager te vallen.

Chinese burgers mogen nog beperkt reizen, maar groei van binnenlandse bestedingen is in bepaalde gebieden nog mogelijk, gezien merken het afgelopen jaar het aantal seizoensproducten met 45 procent hebben opgevoerd. Volgens analyses van Edited, arriveerden themaproducten van merken als Alexander Wang en Superdry al in september. Accessoires en tops blijven kern categorieën waarbij bedrukte T-shirts, hangertjes en tassen de grote trend zijn in de markt.

Merken moeten voorzichtig zijn met de marketing van themaproducten tijdens Chinees Nieuw Jaar, vooral tijdens een crisis. Dit houdt in dat ze culturele normen in acht nemen en ervoor zorgen dat gerichte boodschappen de Chinese consument via de juiste platforms bereiken.

Mondiale crisis

De wereldeconomie zet zich nu schrap voor de impact van het virus, want de wereld is van China afhankelijk voor alles van mode tot autoproductie tot mobiele telefoontechnologie. Veel bedrijven in China zijn voor langere tijd gesloten terwijl het land met de grootste crisis sinds SARS kampt. De grote luchtvaartmaatschappijen hebben vluchten naar het vasteland geannuleerd of gereduceerd, en uitgaande reizen zijn ook flink beperkt, waarbij complete steden die nu stil liggen.

De volledige omvang van de gevolgen voor merken, de modebranche en de wereldeconomie is nog onbekend. Bernard Arnault, topman van LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, zei tijdens de bekendmaking van de jaarcijfers afgelopen week dat als het coronavirus vóór maart uitsterft, de impact op de omzet niet ‘verschrikkelijk’ zal zijn.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk