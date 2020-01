Virussen en bosbranden: worden medische mondkapjes de nieuwe streetwear trend?

Berlijn – 2020 is onheilspellend begonnen. Eerst zorgden de bosbranden in Australië voor ernstig verslechterde luchtkwaliteit met als gevolg een vraag naar antivervuilingsmaskers. Deze week zorgde het coronavirus uit Wuhan voor een toename in het aantal zoekopdrachten naar medische mondkapjes op Google en een aantal apotheken in Vancouver kan de vraag naar mondkapjes niet meer bijhouden, zo blijkt uit een verslag van Canadian Global News. In de 2019 “State of the Air” analyse, vrijgegeven door de American Lung Association, zijn naar schatting 133,9 miljoen mensen in de Verenigde Staten blootgesteld aan ongezonde lucht. Als gevolg van de betreurenswaardige consequenties van klimaatverandering en wereldwijde epidemieën die inmiddels tot de realiteit behoren heeft een medisch bedrijf de krachten gebundeld met een Berlijns modemerk om mondkapjes te herdefiniëren als de volgende streetwear trend.

#Damur x CSD

#Damur, een in Berlijn gevestigd hoogwaardig streetwear merk, presenteerde haar AW20/21 collectie tijdens Berlin Fashion Week op 16 januari in Griessmuehle, een club die binnenkort haar deuren sluit. Voor de modeshow werkte de ontwerper samen met CSD, een 73-jarig medisch bedrijf uit Taiwan, aan een wereldwijde missie om het mondkapje het herdefiniëren als modeaccessoire. Twee speciale mondkapjes werden als vipkaartjes gebruikt en werden door modellen op de catwalk gedragen. De medische mondkapjes waren versierd met afbeeldingen van de Brother’s Kiss en de graffiti cultuur waar Berlijn om bekend staat.

Shih-Shun Huang, the oprichter en ontwerper van #Damur, vertelde FashionUnited in een email: “We willen de eerste modeshow ter wereld zijn die (medische) mondkapjes op de catwalk toont, en ze gebruikt in kunstinstallaties en graffiti. De methodiek van CSD om het oorspronkelijke label van het chirurgische mondkapje te doorbreken is vergelijkbaar met die van #Damur. Veel van onze ontwerpen zijn niet alleen modecreaties, maar hopen daarmee ook een dialoog met sociale merken te stimuleren, waarbij mensen aangemoedigd worden om buiten de geldende kaders te denken en ze te doorbreken.” Damur is lid van de Fashion Council Germany en de McKinsey Experience Studio, dus is het niet verwonderlijk dat de burgemeester van het district Neukölln, Martin Hikel, ook de modeshow bijwoonde.

De COO van CSD, Jonathan Chang, voegt daaraan toe: “#Damur is niet alleen een kledingmerk; sterker nog, het tracht met ieder ontwerp de stereotypes in de samenleving te doorbreken en deze als label te herdefiniëren. Dit is iets dat waar CSD waarde aan hecht en profijt van kan hebben. In de toekomst hoop ik met Damur samen te werken tijdens andere internationale modeweken, zoals New York en Londen. Fashion week biedt de optimale kans om onze producten te presenteren en Berlijn dient, als een divers internationaal centrum, als geschikte toegang tot de Europese markt.

Medische mondkapjes in Westerse subcultuur en streetwear

Hoewel medische mondkapjes in Azië al dagelijks worden gedragen en zich zelfs ontwikkelen tot een fashion statement, worden ze in het Westen nog steeds als nieuw beschouwd; ze maken echter wel hun opwachting in Westerse subcultuur en streetwear. Amerikaanse rappers zoals Ayo en Teo, 2 Chainz en Travis Scott maken al langere tijd gebruik van mondkapjes tijdens hun optredens, terwijl de Diagonal Camouflage Mask van het merk Off-White van Virgil Abloh voor 68 dollar verkrijgbaar is. De in Atlanta gevestigde stylist, Zoe Dupree, zei in Billborard Magazine: “Dit is een nieuw onderdeel van kostuums en je ziet dat mensen er nieuwe dingen mee doen. Deze trend gaat nergens heen.”

Onlangs maakte K-pop de transitie naar de wereldwijde mainstream , waarbij de recordbrekende boyband BTS vaak mondkapjes draagt als onderdeel van hun vrijetijdskleding; door streetwear geïnspireerde medische mondkapjes doken zelfs op in Amsterdamse concerthallen zoals de Melkweg tijdens K-pop feestjes.

Foto’s: met dank aan CSD en Damur, toegeschreven aan Filip Kacalski, Silver Nebula en Martin von den Driesch

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking door Wendela van den Broek.