Luxe modegroep LVMH verdubbelt winst in FY2021

Voor luxeconcern LVMH is 2021 financieel een goed jaar geweest. Het bedrijf wist de winst te verdubbelen in vergelijking met een jaar eerder en de omzet steeg met 44 procent , zo blijkt uit het jaarverslag.

LVMH behaalde in het jaar een omzet van 64,2 miljard euro. Dit was niet alleen een stijging van 44 procent in vergelijking met 2020, het was ook een groei van 20 procent in vergelijking met 2019. “Het resultaat van het jaar bevestigt een terugkeer naar een sterk groeimomentum na de ernstige verstoringen in het eerste halfjaar van 2020 vanwege de wereldwijde pandemie,” zo is te lezen in het verslag. De winst uit terugkerende operationele activiteiten steeg met 107 procent naar een bedrag van 17,1 miljard euro.

Omzetplus van 44 procent voor LVMH in FY2021

LVMH heeft meerdere takken binnen het concern waaronder mode en lederen goederen en sieraden en horloges, maar ook parfums en zelfs wijn en alcohol. De afdeling mode en lederen goederen behaalde in het boekjaar 2021 een omzet van 30,8 miljard euro dankzij een stijging van 46 procent jaar op jaar. LVMH schrijft dat voornamelijk de merken Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Celine en Loewe het goed hebben gedaan afgelopen boekjaar. Fendi had volgens het luxeconcern een recordjaar, maar exacte cijfers worden in het bericht niet gedeeld. Bij Louis Vuitton had de groep helaas te maken met het overlijden van creatief directeur Virgil Abloh aan het einde van het jaar.

2021 was ook het jaar waarin juwelier Tiffany & Co. eindelijk onderdeel werd van LVMH. Hierdoor is de omzet van Tiffany & Co voor het eerst bij de resultaten van het luxeconcern gevouwen. De omzet in de tak sieraden en horloges sprong omhoog met 167 procent. De omzet landde hierdoor op ruim 8,9 miljard euro.

“LVMH heeft een uitzonderlijk resultaat behaald in 2021 tegen een achtergrond van herstel van de gezondheidscrisis,” aldus Bernard Arnault, de CEO van LVMH, in het bericht. “De resultaten van de groep zouden niet behaald zijn zonder de efficiëntie en de vaardigheden van ons team om zich aan te passen en verbonden te blijven met onze klanten en dromen te inspireren, ondanks de crisis. 2021 was ook het jaar waarin LVMH diep ontroerd was vanwege het overlijden van Virgil Abloh, wiens creatieve genialiteit ik wil vieren. Zijn immense visionaire talent en zijn wijsheid zullen altijd verbonden blijven met de geschiedenis van de groep,” aldus Arnault. Over het nieuwe jaar zegt hij: “Ondanks de onzekerheid die er nog zijn aan het begin van het jaar, een jaar dat verstoort wordt door zorgen over de gezondheid, benaderen we 2022 met zelfvertrouwen en zijn we zeker dat LVMH een uitstekende positie heeft om de plek in de globale luxe markt te versterken.”