Luxe platform The RealReal krimpt verliezen verder in derde kwartaal

Online marktplaats voor luxegoederen The RealReal behaalde in het derde kwartaal van 2022 een omzet van 143 miljoen dollar (142,5 miljoen euro), een toename van twintig procent ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar, zo blijkt uit een kwartaalverslag van het bedrijf. The RealReal krimpt hiermee zijn een nettoverlies ten opzichte van vorig jaar. In het derde kwartaal van vorig jaar stond het bedrijf 57,2 miljoen dollar (57 miljoen euro) in het rood en dit jaar nog slechts 47,3 miljoen dollar (47,1 miljoen euro).

Verder kwam het EBITDA-verlies (verlies voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) uit op 28,2 miljoen dollar ( 28,1 miljoen euro) ten opzichte van 31,5 miljoen dollar (31,4 miljoen euro) vorig jaar.

Het aantal actieve kopers nam in vergelijking met vorig jaar toe met 23 procent, tot een totaal van 950,000. Er waren 952 duizend bestellingen in het derde kwartaal, een stijging van 26 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2021. De gemiddelde onderwaarde was 563 dollar (561 euro), een afname van vijf procent. De lagere orderwaarde was volgens The RealReal het gevolg van een daling van de gemiddelde verkoopprijzen wegens “een verschuiving in de vraag van meer hoogwaardige artikelen naar meer confectieartikelen.” Deze werd gedeeltelijk gecompenseerd door een hoger aantal aankopen per transactie, zo stond in het verslag toegelicht.

Co-interim CEO Rati Sahi Levesque deelt in het verslag dat The RealReal zich zal focussen op “herziening van de consignatiecommissiestructuur, verdere optimalisering van onze prijsstelling, agressievere kostenbeheersing en benutting van potentiële nieuwe inkomstenstromen” om de doelstelling tot winstgevendheid te bereiken en versnellen. Zo concludeert hij: “Wij zijn ervan overtuigd dat deze strategische initiatieven een belangrijke positieve impact zullen hebben op onze activiteiten. Het kan echter een kwartaal of twee duren voordat deze initiatieven volledig tot uiting komen in onze financiële resultaten.”

Co-interim CEO Robert Julian voegt toe: “Voor het derde kwartaal op rij, vergeleken met vorig jaar, hebben we ons aangepast EBITDA-verlies verkleind (...) ondanks een moeilijker bedrijfsklimaat. In het derde kwartaal bleef de vraag naar onze activiteiten sterk, vooral naar prêt-à-porter, handtassen, herenkleding en merkjuwelen. We zagen ook sterke trends in nieuwe kopers en nieuwe leden. Wij blijven ervan uitgaan dat wij op koers liggen om in 2024 aangepaste EBITDA-winstgevendheid op jaarbasis (...) te bereiken, uitgaande van omzetgroei, productiviteit van de variabele kosten en hefboomwerking van de vaste kosten."

In juni van dit jaar stapte oprichter van The RealReal Julie Wainwright op als CEO van het bedrijf. Zo vond het naar eigen zeggen tijd voor “de volgende generatie om het bedrijf naar het volgende hoofdstuk te leiden.”