Oprichter en CEO The Realreal stapt op

Julie Wainwright, voorzitter, directeur en CEO van The Realreal, gaat weg bij het bedrijf. Dat blijkt uit een persbericht van The Realreal. Wainwright richtte de resale-marktplaats voor luxemode elf jaar geleden op. Nu vindt ze het ‘tijd voor de volgende generatie om het bedrijf naar het volgende hoofdstuk te leiden,’ aldus Wainwright in het persbericht.

Wainwright legt al haar functies per direct neer, en blijft alleen nog aan als adviseur tot het einde van 2022. Het bestuur van The Realreal heeft Rati Sahi Levesque, momenteel president en COO bij het bedrijf, en de huidige CFO Robert Julian, aangesteld als interim-CEO’s. De komende periode zal gezocht worden naar een definitieve opvolger voor Wainwright.

In het persbericht zegt Wainwright zelf ‘zeer trots’ te zijn op het bedrijf dat ze samen met het team gebouwd heeft, en ‘diep vertrouwen’ te hebben in Levesque en Julian.

Het vertrek van Wainwright volgt op een reeks kwartaalverslagen met rode cijfers onder de streep. Hoewel de omzet de laatste twee kwartalen steeg, groeide ook het nettoverlies, van 52 miljoen dollar (49 miljoen euro) in het laatste kwartaal van 2021 naar 57 miljoen dollar (53 miljoen euro) in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar.