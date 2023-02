Luxe schoenenmerk Nicholas Kirkwood stopt na 18 jaar

Luxe schoenenmerk Nicholas Kirkwood stopt, zo blijkt uit een open brief op de website van het merk. De gelijknamige ontwerper achter het merk schrijft dat het merk ‘zijn tijd heeft gehad’. Kirkwood hint in de brief op een terugkeer met een ander merk en een nieuw concept.

Schoenenmerk Nicholas Kirkwood werd in 2005 opgericht ‘met een missie een dynamisch nieuw architecturaal doch vrouwelijk silhouet te bieden met de hoogst mogelijke kwaliteit’. “Het is een enorme eer geweest om mijn visie voor een schoenenmerk tot leven te brengen de afgelopen 18 jaar,” zo is te lezen in de brief. Kirkwood geeft aan dat het een enorm emotionele beslissing is geweest om te besluiten het merk te sluiten.

“Ik denk dat het merk op veel manieren zijn tijd heeft gehad. De combinatie met mijn passie voor en mijn zoektocht naar planeet-positieve oplossingen voor de intense niet-planeet-positieve schoenenindustrie, heeft me geleid tot het besluit het merk te sluiten.”

Het merk Nicholas Kirkwood staat bekend om de statement schoenen. Het merk werd in 2013 overgenomen door luxegroep LVMH, maar in 2020 werd het merk weer in eigen beheer genomen.

Image: Launchmetrics Spotlight; Nicholas Kirkwood SS19