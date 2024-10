‘Luxe streetwearretailer End. overgenomen’

End. is in andere handen overgegaan als onderdeel van een overeenkomst tussen de geldschieters en aandeelhouders van de retailer om het bedrijf te herkapitaliseren, zo meldt nieuwsplatform Drapers. Naar verluidt heeft private-equitybedrijf Apollo het bedrijf overgenomen nu End. zijn schulden wil verminderen.

Parker Gunderson, chief executive officer van End. bevestigt het nieuws tegen Drapers. In het statement ingezien door het nieuwsplatform meldt Gunderson dat de overname door Apollo het bedrijf in staat zou stellen om ‘de balans en cashflow te versterken terwijl we kijken naar onze volgende fase van evolutie als merk’.

Gunderson verklaart dat de transactie End. in staat zou stellen om ‘opnieuw te investeren in het team’ en de bedrijfsplannen verder uit te voeren. Hij vervolgt: “Onze focus blijft liggen op het samenstellen van de juiste producten, het verdiepen van onze connecties in de gemeenschap en het verbeteren van onze activiteiten om een toonaangevende modebestemming te blijven.”

Als onderdeel van de overeenkomst hebben meerderheidsaandeelhouder The Carlyle Group en End. medeoprichters Christiaan Ashworth en John Douglas Parker het bedrijf volledig verlaten. Dit komt drie jaar nadat The Carlyle Group voor het eerst een belang in het bedrijf verwierf, in een deal die het bedrijf destijds waardeerde op 750 miljoen pond (897 miljoen euro).

End., dat in 2005 werd opgericht in Newcastle, Engeland, opereerde voornamelijk als een onafhankelijke retailer voor herenkleding voordat het in 2021 uitbreidde naar dameskleding. Het bedrijf legt momenteel de laatste hand aan de plannen voor het 20e jubileumjaar, dat in 2025 begint en waarin een ‘sterke line-up van marketingactiviteiten’ zal plaatsvinden, vertelde Gunderson aan Drapers.

De CEO voegde eraan toe dat End in de huidige handelsperiode herfst/winter 2024 ‘positieve signalen’ ziet te midden van ‘gezonde’ voorraadniveaus.

Dit verhaal verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.