Luxeconcern LVMH wil voetafdruk verkleinen door waterverbruik te verminderen

De Franse luxe groep LVMH wil zijn voetafdruk verkleinen door het waterverbruik te verminderen met dertig procent, zo kondigt LVMH aan in een persbericht. Het waterverbruik moet in 2030 dus met dertig procent zijn afgenomen.

In het kader van de waterbesparing heeft LVMH een ‘ambitieus waterbesparingsplan’ opgesteld. Daarnaast maakt het bekend aan het einde van 2023 ‘een kwalitatieve doelstelling te onthullen om zijn waterverbruiksvoetafdruk te verminderen en de kwaliteit van de uitstoot in natuurlijke omgeving te verbeteren’. De doelstelling wordt gecontroleerd door een van LVMH’s partners: SBTN (Science Based Target for Nature), zo staat in het persbericht.

Het waterverbruik van LVMH heeft met name betrekking op de winning van mineralen die nodig zijn voor de productie van producten, de irrigatie van wijngaarden in Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië en Californië, en krokodillenkwekerijen en leerlooierijen.

LVMH heeft in 2022 al in een document genaamd ‘Management Report of the Board of Directors’ verklaard dat ‘alleen de uitstroom van stoffen in het water door de bedrijfsonderdelen Wijnen en Gedistilleerde Dranken, Mode en Lederwaren, en Parfum en Cosmetica die bijdragen aan vermesting wordt gehandhaafd als een belangrijke en relevante indicator’. De andere activiteiten van de groep hebben zeer weinig invloed op de waterkwaliteit. Volgens CNRS is ‘vermesting een bijzondere maar natuurlijke vorm van vervuiling van bepaalde aquatische ecosystemen die optreedt wanneer het milieu te veel voedingsstoffen binnenkrijgt die door algen worden opgenomen, waardoor ze gaan groeien’. Dit veroorzaakt ernstige verstoringen van aquatische ecosystemen.

Om het waterverbruik en de impact op het milieu te verminderen, verklaart de groep ‘specifieke actieplannen op te stellen in gebieden die onder waterstress lijden, de natuurlijke omgeving terug te geven wat eraan wordt onttrokken en lokale gemeenschappen te ondersteunen’. Andere initiatieven omvatten het gebruik van de meest efficiënte technologieën voor het hergebruik van afvalwater.