Luxeconcern LVMH ziet 17 procent omzet verdampen door pandemie

Ook luxehuis LVMH kon niet ontsnappen aan de impact van de coronacrisis, zo blijkt in het financiële jaarverslag. Het luxeconcern kreeg een omzetdaling van 17 procent te verduren en een winstdaling van 28 procent.

LVMH behaalde een omzet van 44,7 miljard euro met het gehele portfolio. Het bedrijf heeft naast diverse modehuizen zoals Givenchy, Fendi, Fenty, Celine, Christian Dior, Louis Vuitton en Kenzo ook bedrijfstakken in de wijn en alcohol business, sieraden en horloges, parfum en cosmetica en nog vele andere ondernemingen. Al met al leverde deze ondernemingen LVMH een kleine 45 miljard euro dus op. De winst uit terugkerende operationele activiteiten kwam neer op 8,3 miljard euro door een daling van 28 procent in het gehele boekjaar. Netto winst landde op een bedrag van 4,7 miljard euro.

“LVMH heeft opmerkelijke veerkrachtigheid getoond in een gezondheidscrisis die de wereld heeft ervaren in 2020,” aldus Bernard Arnault, CEO van LVMH. “Onze prioriteit is het beschermen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en klanten geweest en we hebben de strijd tegen de pandemie gesteund. Onze modehuizen hebben veel flexibiliteit en creatieve energie getoond in het tot leven brengen van de dromen van onze klanten met behulp van een unieke digitale ervaring.” Arnault haalt ook nog de nieuwste toevoeging aan het LVMH-portfolio aan in zijn statement. “We zijn 2021 gestart met het verwelkomen van iconisch sieraden maison Tiffany.” De overname van het Amerikaanse bedrijf werd na ruim een jaar eindelijk afgerond. “In onzekere tijden, zelfs met de hoop op het einde van de pandemie met behulp van de vaccins, blijft LVMH zelfverzekerd dat het een goede positie heeft voor het herstel waar de wereld op hoopt in 2021.”

Het mode en lederen goederen segment van LVMH sloot het financiële boekjaar af met een omzetafname van vijf procent. De omzet werd getekend door de sluiting van winkels in diverse maanden, maar het tweede halfjaar kende voornamelijk een herstel van activiteit met tweecijferige omzetgroei in beide kwartalen, aldus het jaarverslag. LVMH licht de uitzonderlijke prestaties van Louis Vuitton, Christian Dior, Loewe, Celine, Fendi en Marc Jacobs uit in het jaarverslag. Daarnaast meldt LVMH dat alle andere merken ‘sterke veerkrachtigheid toonde gedurende het jaar’.