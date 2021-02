Luxegroep LVMH grootste bedrijf op de Europese beurs

Mode is nu groter dan voedsel op de Europese beurs. Franse luxegroep LVMH heeft namelijk de eerste plaats op de beurs overgenomen van Zwitsers voedingsbedrijf Nestlé, zo blijkt uit de data van de beurs op woensdag.

De waarde van LVMH schoot op maandag met 271 miljard euro die van Nestlé voorbij. Nestlé kwam uit op een waarde van 265 miljard euro. LVMH heeft diverse takken in het portfolio waaronder mode, alcohol, cosmetica en sieraden en horloges. Onder de mode-tak behoren Louis Vuitton (waar de L en V in de groepsnaam voor staan), Kenzo, Fendi, Celine, Christian Dior, Givenchy en modehuis Fenty.

LVMH kondigde op woensdag nog aan dat het modehuis Fenty, van zangeres, actrice en ondernemer Rihanna, in de ijskast ging zetten. Het bedrijf wordt ‘on hold’ gezet in afwachting van betere marktomstandigheden, zo bleek in een statement van LVMH.