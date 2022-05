Luxegroep Richemont noteert omzetplus van 46 procent in boekjaar 2021

Franse luxegroep Compagnie Financière Richemont SA (Richemont) heeft in het boekjaar 2021 een omzetstijging van 46 procent behaald, zo blijkt uit het jaarverslag van de groep. De omzet bereikte hierdoor een niveau van 19,1 miljard euro.

Niet alleen de omzet nam flink toe, ook de winst bij Compagnie Financière Richemont SA steeg in het boekjaar. De winst kwam door een toename van 61 procent uit op 2 miljard euro. Het operationele resultaat verdubbelde ruim naar een niveau van 3,3 miljard euro. De resultaten zijn niet alleen beter dan een boekjaar eerder, het is zelfs beter dan het laatste boekjaar voor de pandemie. In vergelijking met het niveau van voor de pandemie lag de omzet namelijk 35 procent hoger.

Richemont is niet alleen het moederbedrijf van diverse mode- en mode accessoires bedrijven, het heeft onder andere ook juweliers en horlogebedrijven in het portfolio. De categorie mode en mode accessoires zag een omzetgroei van 53 procent. De categorie beleefde positief momentum door nieuwe creatief directeuren die gedurende het boekjaar zijn aangesteld bij zowel Alaïa, Chloé als Montblanc. Ook voegde Richemont het Belgische tassenmerk Delvaux toe aan het portfolio afgelopen juni.