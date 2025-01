LVMH-aandeel daalt ondanks omzet boven verwachting

De aandelen van LVMH dalen woensdag, omdat beleggers niet onder de indruk zijn van de resultaten die de luxegigant publiceert. LVMH: Jaaromzet daalt met twee procent

Samenvatting LVMH rapporteert een omzet voor 2024 die de prognoses van analisten overtreft, maar de resultaten maken geen indruk op beleggers.

Ondanks omzetgroei in belangrijke markten en sterke prestaties van Sephora, wordt de winst beïnvloed door wisselkoersschommelingen en dalende omzet bij enkele belangrijke merken.

De reactie van beleggers op de prestaties van LVMH wordt beschouwd als een belangrijke indicator voor de algehele gezondheid van de kwakkelende luxemarkt.

Het Franse luxeconcern rapporteert een omzet van 84,68 miljard euro voor 2024, waarmee het de 84,38 miljard euro die LSEG-analisten voorspelden, overtreft.

Volgens het Reuters-rapport slaagt LVMH er echter niet in de beleggers enthousiast te maken. Het rapport citeert Citi-analist Thomas Chauvet: "Aangezien branchegenoten (Richemont, Burberry, Cucinelli, Zegna) een significante kwartaal-op-kwartaal verbetering van de omzet en resultaten boven de verwachtingen rapporteren, ligt de lat voor LVMH de afgelopen weken onmiskenbaar hoger."

Chauvet zegt verder dat, ondanks een verbetering van ongeveer 2 procent ten opzichte van de verwachtingen voor de omzet van de groep en de mode- en lederwarendivisie in het vierde kwartaal, dit onvoldoende is om een keerpunt voor het luxemerk te markeren. Deze ontwikkeling leidt tot een daling van 3,5 procent van het LVMH-aandeel in Frankfurt, tegenover een stijging van meer dan 30 procent sinds het dieptepunt in november.

Bernard Arnault, voorzitter en CEO van LVMH, geeft commentaar op de financiële prestaties van de groep: "In een onzekere omgeving in 2024 toont LVMH sterke veerkracht."

Het bedrijf zet de organische omzetgroei voort, gedreven door groei in Europa, de Verenigde Staten en Japan, en een opmerkelijke prestatie van Sephora. De winst wordt echter beïnvloed door wisselkoersschommelingen, met name bij Mode & Lederwaren en Wijnen & Gedistilleerde dranken.

Aan de andere kant publiceert LVMH-concurrent Richemont, het bedrijf dat eigenaar is van Cartier, onlangs een reeks recordbrekende omzetresultaten voor de feestdagen, terwijl LVMH een dalende omzet ziet voor enkele van zijn belangrijkste merken, waaronder mode, lederwaren, en wijnen en gedistilleerde dranken.

De reactie van beleggers op de resultaten van LVMH is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de hele luxemarkt, die te kampen heeft met wereldwijde economische onzekerheid.