‘LVMH en Rihanna zetten modehuis Fenty tijdelijk stop’

Modehuis Fenty van zangeres, actrice en ondernemer Rihanna wordt door het moederbedrijf LVMH stopgezet. LVMH bevestigt het nieuws aan WWD. “Rihanna en LVMH hebben samen besloten om de ready-to-wear activiteit met een kantoor in Europa stil te zetten in afwachting van betere omstandigheden,” aldus het statement.

Fenty werd nog geen twee jaar geleden gelanceerd door luxe modegroep LVMH in samenwerking met Rihanna. Fenty lanceerde nog geen twee jaar geleden. “Fenty wil kracht geven aan het publiek en de klanten en hun levenshouding transformeren door middel van kleding en silhouetten,” aldus een statement bij de lancering van het merk. Fenty moet echter niet verward worden met Savage x Fenty, de lingerielijn van Rihanna. Savage x Fenty werd een jaar eerder gelanceerd met een andere mode groep.

Ondertussen blijkt dat L Catterton een aandeel heeft genomen in Savage x Fenty, zo meldt WWD. “Na de afronding van een financieringsronde waar L Catterton een aandeel heeft genomen in Savage x Fenty, herbevestigen LVMH en Rihanna hun ambitie om zich te concentreren op de groei en de ontwikkeling van het Fenty ecosysteem met een focus op cosmetica, skincare en lingerie,” aldus LVMH in een statement aan WWD.