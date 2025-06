LVMH Innovation Awards 2025: Kahoona, Genesis en Omi winnen

Tijdens de VivaTech-beurs, die tot en met 14 juni 2025 plaatsvindt in het Parc des Expositions (Porte de Versailles), heeft de LVMH-groep de winnaars van de Innovation Awards 2025 bekendgemaakt. De start-ups Kahoona, Genesis en Omi vielen in de prijzen.

Op 12 juni 2025, in tegenstelling tot vorig jaar, verscheen Bernard Arnault niet op het podium. "Hij zou graag bij ons zijn, maar zijn nieuwe rol als diplomaat houdt hem bezig", aldus zijn zoon, Antoine Arnault, die de winnaars van de door Tiffany & Co. ontworpen trofee kwam begroeten. Er is niets officieels bekendgemaakt, behalve dat Bernard Arnault momenteel veel buitenlandse staatshoofden ontmoet.

Best Business Prize: Kahoona, voor samenwerking met Dior

Kahoona, opgericht in 2021 en gevestigd in San Diego (Californië, VS), analyseert realtime het gedrag van anonieme bezoekers, zoals leeftijd en koopintentie, met behulp van generatieve en voorspellende AI. De start-up maakt voorspellende segmenten zonder gebruik te maken van third-party cookies of persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en genereert zo gepersonaliseerde publieksprofielen. Het bedrijf werkt volgens FashionNetwork al negen maanden met Dior.

Best Impact Prize: Genesis, voor samenwerking met Moët Hennessy

Genesis, een Franse start-up uit 2018, werkt samen met Moët Hennessy en biedt een SaaS-platform dat wetenschappelijke analyses, interactieve dashboards en maatwerkadvies levert om de gezondheid van landbouwgrond te meten, te monitoren en te verbeteren. Het platform is gericht op de agrovoedingssector, banken, verzekeraars en overheden. Binnen het LVMH-ecosysteem heeft Genesis een grote potentie voor schaalvergroting, met focus op milieu-traceerbaarheid, waardering van duurzame sectoren en ondersteuning van regeneratieve landbouwpraktijken. Dit benadrukte Hélène Valade, directeur milieuontwikkeling bij LVMH, tijdens de Change Now-beurs.

Most Promising Prize: OMI, voor samenwerking met Guerlain

Omi, een Franse start-up opgericht in 2029, won de Most Promising Prize. Het bedrijf ontwikkelt een online SaaS-platform dat zich richt op het creëren van ultrarealistische 3D-beelden, zoals foto’s en video’s, voor merken en e-commerce. Omi combineert productontwerp, realtime 3D-creatie en generatieve kunstmatige intelligentie. Voor Guerlain ontwikkelde het een virtuele fotostudio-oplossing, waarmee het merk productafbeeldingen kan inzetten op diverse gedrukte en digitale media.