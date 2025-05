Trump verwelkomt LVMH-CEO Bernard Arnault in het Witte Huis

De Amerikaanse president Donald Trump ontving dinsdag Bernard Arnault, CEO van het luxeconcern LVMH, en zijn zoon Alexandre in het Witte Huis. Hij omschreef hen als ‘zeer goede vrienden’. Volgens de president zijn de Arnaults uitgenodigd, omdat het Amerikaanse juwelenbedrijf Tiffany, dat eigendom is van LVMH, de trofee voor het WK voor clubs heeft ontworpen. Het FIFA-kampioenschap wordt in de zomer van 2025 in de Verenigde Staten gehouden.

“Bernard, het is een eer u hier te hebben. We hebben later nog een ontmoeting”, aldus de Amerikaanse president, terwijl de Franse ondernemer deelnam aan de beëdiging van de Amerikaanse speciale gezant Steve Witkoff in de Oval Office. “Ik wil twee van mijn zeer goede vrienden verwelkomen, Bernard Arnault en Alex Arnault”, aldus Trump.

LVMH is het grootste huis voor luxe goederen ter wereld en genereert 25 procent van zijn omzet in de Verenigde Staten.

Bernard Arnault riep de Europese staats- en regeringsleiders onlangs op om de handelsspanningen met de Verenigde Staten op een ‘vriendschappelijke’ manier op te lossen, nadat Trump een protectionistisch offensief op basis van tarieven was begonnen. De Franse miljardair nam op 20 januari samen met andere economische grootheden zoals Jeff Bezos en Mark Zuckerberg deel aan de inauguratie van Trump. Ze worden allemaal beschouwd als de rijkste mensen ter wereld.