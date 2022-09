LVMH keert bonussen uit aan werknemers in Frankrijk als reactie op inflatie

In september bedroeg de inflatie in Frankrijk volgens l’Insee 5,6 procent op jaarbasis. Een stijging van de consumentenprijzen die alle sectoren treft en de koopkracht van de Fransen sterk beïnvloedt. Luxegroep LVMH heeft besloten hierop te reageren en zijn werknemers te steunen.

De Franse modegigant heeft aangekondigd bonussen uit te keren aan zijn personeel om hen te helpen deze inflatie het hoofd te bieden. De 27.000 werknemers in Frankrijk met een bruto jaarsalaris van minder dan 60.000 euro kunnen van deze bonus profiteren, waarvan het bedrag varieert tussen 1.000 en 1.500 euro. Dit bedrag komt bovenop de uitzonderlijke bonus die afgelopen januari al werd uitgekeerd.

De Franse overheid heeft ook voorzien in een inflatiebonus. Het bedrag is vastgesteld op 100 euro per begunstigde, plus 50 euro per kind. De betalingen zijn deze maand begonnen en betreffen mensen met een laag inkomen, dat wil zeggen ongeveer 14 miljoen Fransen.

