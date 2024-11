‘LVMH krijgt minderheidsbelang in mannenmodemerk Our Legacy’

LVMH Luxury Ventures, een investeringstak van luxegroep LVMH, heeft een minderheidsbelang verworven in het Zweedse merk Our Legacy. Dit meldt Business of Fashion exclusief, LVMH heeft de deal nog niet bevestigd.

Our Legacy zal de investering naar verluidt gebruiken om de operationele activiteiten te vergroten. Daarbij zou het ‘de volgende fase van groei’ starten, doelend op het uitbreiden van het winkelnetwerk naar grote steden wereldwijd. Op dit moment heeft het merk winkels in Stockholm, Londen en Berlijn. Het heeft daarnaast drie shop-in-shops in Seoul.

Het merk is opgericht in 2005 door Jockum Hallin, Cristopher Nying en Richardos Klarén. Het merk biedt zowel mannen- als damesmode aan en staat bekend om het ontwerpen van eigen stoffen en het opnieuw vormgeven van klassieke items.