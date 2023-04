LVMH neemt meerderheidsaandeel in Franse sieradenproducenten om Tiffany & Co. te helpen

Luxe groep LVMH neemt een meerderheidsaandeel in Platinum Invest Group. Hiermee krijgt het ook een aandeel in de sieradenproducenten Orest en Abysse die beide in Frankrijk gevestigd zijn, zo blijkt uit een persbericht. Voor de deal heeft LVMH een overeenkomst gesloten met zowel Andera Partners, Bpifrance en andere aandeelhouders. Hoeveel geld gemoeid is bij het overnemen van de meerderheid, is niet bekend.

Met deze zet wil LVMH de productiecapaciteit van Tiffany & Co. (een van de merken in het portfolio van de groep) versterken in Frankrijk. Tegelijkertijd versterkt het de algehele groei van LVMH in de productie van sieraden.

LVMH benadrukt in het persbericht dat de ateliers en productielocaties producten blijven ontwikkelen voor hun huidige klanten en andere sieradenmerken van LVMH.