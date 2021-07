LVMH neemt meerderheidsaandeel Off-White over

De Franse luxegroep LVMH neemt zestig procent van de aandelen van Off-White over, het populaire merk van ontwerper Virgil Abloh. Dat blijkt uit een persbericht van LVMH.

Abloh behoudt veertig procent van de aandelen en blijft aan als creatief directeur van Off-White, dat hij in 2013 oprichtte. Ook blijft hij werken als ontwerper van de mannenmodelijn van Louis Vuitton, een rol die hij sinds 2018 vervult. Daarnaast zal Abloh met LVMH werken aan ‘het lanceren van nieuwe merken evenals samenwerkingen met bestaande merken in verschillende sectoren buiten de modewereld’, zo staat in het persbericht. Abloh ging al eerder succesvolle partnerschappen aan met merken als Nike en IKEA.

Volgens Abloh biedt LVMH hem de ‘vuurkracht en schaal’ om Off-White uit te bouwen tot een ‘echt luxemerk met meerdere lijnen’. Ook hoopt hij met zijn nieuwe rol binnen LVMH grotere diversiteit en inclusie te stimuleren in de industrie, zo is in het persbericht te lezen.

Het overnamebedrag wordt in de persverklaring niet bekend gemaakt. Naar verwachting zal de deal binnen circa twee maanden rond zijn, schrijft LVMH.

Gisteren werd bekend dat LVMH via investeringsmaatschappij L Catterton ook een meerderheidsaandeel krijgt in het Italiaanse modemerk Etro . De familie Etro behoudt het minderheidsaandeel van veertig procent in het bedrijf, zo schrijft AFP. Gerolamo Etro zal binnen Etro de functie van voorzitter op zich nemen.

