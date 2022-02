LVMH overweegt naar verluidt overname Ralph Lauren

Een opmerkelijk bericht: LVMH zou naar verluidt nadenken over een overname van Ralph Lauren. Het nieuws wordt gebracht door de nieuwswebsite Axios. LVMH geeft tegen FashionUnited aan geen commentaar te geven en Ralph Lauren heeft nog niet gereageerd op een verzoek.

Axios brengt het nieuws op basis van ‘ diverse bronnen met kennis van de situatie’. Het zou gaan om verkennende gesprekken die de afgelopen jaren zijn gehouden. Bronnen geven aan dat de oprichter, voorzitter en creatief directeur van het bedrijf Ralph Lauren op zoek is naar een opvolging voor zijn bedrijf. Het is niet geheel duidelijk of de gesprekken over een overname gaan over alleen het merk Ralph Lauren of het gehele bedrijf Ralph Lauren Corporation.

Voor LVMH zou een eventuele koop van Ralph Lauren een tweede overname van een Amerikaans bedrijf betekenen. Eerder stapte de Franse luxe groep al naar Amerika dankzij de overname van juwelier Tiffany & Co.