'LVMH overweegt verkoop modemerk Marc Jacobs'

Parijs - Luxegigant LVMH is in gesprek over de verkoop van haar merk Marc Jacobs. Deze transactie zou 1 miljard dollar (850 miljoen euro) kunnen opleveren, meldt de Wall Street Journal vrijdag, daarbij verwijzend naar bronnen dicht bij het dossier.

De Franse groep is in gesprek met verschillende potentiële kopers, waaronder de Amerikaanse groepen Authentic Brands Group, eigenaar van Reebok, en WHP Global, eigenaar van het modemerk Vera Wang en G-Star Raw.

's Werelds grootste luxeconcern LVMH (Louis Vuitton, Dior, Céline, Moët Hennessy) kondigde donderdag een daling aan van 22 procent van de nettowinst in de eerste helft van het jaar tot 5,7 miljard euro, in een 'verstoorde economische en geopolitieke context'. De omzet daalde met vier procent in de eerste helft van het jaar tot 39,8 miljard euro.