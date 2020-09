LVMH reageert op commentaar Tiffany&Co.

Weer zijn er nieuwe ontwikkelingen tussen de ruzie van LVMH en Tiffany&Co. : na de felle reactie van Tiffany&Co. vanochtend op het verzoek van LVMH om de rechtszaak uit te stellen, neemt nu LVMH de kans om uitgebreid te reageren op hun statement. En die boodschap is alles behalve mild.

In het persbericht legt LVMH uit dat er geen redenen kunnen zijn om de rechtszaak niet uit te stellen. “Door de rechtbank te vragen om snel te reageren, is Tiffany&Co. een poging aan het doen om hun slechte resultaten voor hun aandeelhouders te verzwijgen,” aldus het persbericht.

LVMH vindt het verder onnodig om haast te zetten achter de rechtszaak. “Er is geen enkele reden om deze zaak zo snel mogelijk af te handelen. Aangezien er financiële en legale problemen spelen — in de context van een pandemie die de mogelijkheid van een Europese group om zich te verdedigen in de Verenigde Staten moeilijker maakt — lijkt het logisch voor LVMH dat een weloverwogen uitslag alleen mogelijk is als er genoeg tijd wordt genomen. Tiffany&Co. is duidelijk bang voor de rechtszaak.” Het persbericht eindigt met een duidelijke statement: “Het is aan de rechtbank om uit te vogelen wie er gelijk heeft, en niet aan de bestuurder van Tiffany&Co. via de pers.”

Beeld: website Tiffany & Co