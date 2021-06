LVMH slaat handen ineen met recycling start-up Weturn

Luxe modegroep LVMH gaat een samenwerking aan met recycling start-up Weturn, zo maakt de groep bekend in een persbericht. De samenwerking is onderdeel van LVMH’s toewijding aan de circulaire economie.

Weturn heeft een recycling keten opgezet die draait om onverkocht textiel, rollen textiel of snijafval - allemaal van grote modehuizen. Weturn zet dit textiel om in kwaliteitsgaren en stoffen die 100 procent traceerbaar en gemaakt in Europa zijn. Weturn zal dankzij de samenwerking modehuizen van LVMH helpen met het recyclen van hun textiel en helpt ze met het hergebruik van de gerecycled materialen in toekomstige producten. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, accessoires, stoffen voor workshops, uniforms of onderzoeksprojecten voor het integreren van gerecycled materiaal in ready-to-wear producten.

LVMH werkt al met meerdere initiatieven om een circulaire economie te bereiken. Zo kunnen ontwerpers van de modehuizen gebruik maken van het Nona Source platform waar ze ongebruikte stoffen en leer van hoge kwaliteit kunnen vinden. Het bedrijf Cedre helpt bij het end-of-life van producten en nu helpt Weturn met het recyclen van onverkochte items, merkstoffen en ander textiel naar nieuwe garens. “Dit creëert een compleet ecosysteem rond creatieve circulariteit, wat een bron van inspiratie is voor onze ontwerpers. De cirkel is rond,” aldus Hélène Valade, <em>environment development group director</em> bij LVMH, in het persbericht.