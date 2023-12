LVMH verkoopt binnenkort meerderheidsbelang in cruise-activiteiten

Het Franse LVMH - moederbedrijf van onder meer Dior en Louis Vuitton - verkoopt in de komende dagen een meerderheidsbelang van haar cruise-retailactiviteiten, waaronder Starboard Cruise Services en Onboard Media, aan een groep investeerders onder leiding van Jim Gissy. LVMH zal een "belangrijke minderheidsaandeelhouder" blijven in de nieuwe entiteit, aldus het bedrijf in een persbericht.

De nieuwe investeerders van de cruise-retailactiviteiten van LVMH zijn “strategische partners in de vakantieketen met een cultuur van innovatie en een mentaliteit van groei", aldus LVMH in een verklaring. Het meerderheidsbelang in Cruise Line Holdings Co, het moederbedrijf van de Starboard- en Onboard Cruise Services activiteiten, wordt naar verwachting in de komende dagen afgerond.

Lisa Bauer, sinds 2019 door LVMH aangesteld als CEO van Starboard, zal de activiteiten blijven leiden. Bauer deelt: "We zijn zo enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die voor ons opengaan. Het hele leiderschapsteam is erop gericht om de enorme vooruitgang die we hebben geboekt voort te zetten van ons succes in 2024 en daarna."

LVMH bezit naast modebedrijven onder andere exclusieve hotels, wijnen en dranken en andere grote categorieën van de luxe-industrie zoals parfums, cosmetica, horloges en juwelen.

Dit artikel is geschreven door Susan Zijp.