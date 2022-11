LVMH versterkt juwelentak met overname Pedemonte

Luxe groep LVMH Group neemt juwelenproducent Pedemonte Group over en versterkt hiermee de horloge en sieradentak van de groep. Hoeveel geld gemoeid is met de overname wordt niet genoemd in het persbericht.

Pedemonte Group is in 2020 ontstaan door de fusie van diverse onafhankelijke productie werkplaatsen. De juwelengroep heeft locaties in Valenza en Valmadonna in Italië, maar ook Parijs. Bij het bedrijf zijn 250 ambachtslieden en medewerkers betrokken.

“Met deze strategische overname voor onze modehuizen versterkt de LVMH Group de aanwezigheid in Italië verder terwijl het een ecosysteem van bedrijven ondersteunt die bijdragen aan het succes van onze modehuizen,” aldus Toni Belloni, vervangend managing director van de LVMH Group, in het persbericht. “Met Pedemonte krijgen onze modehuizen er een partner bij die erkend wordt voor de know-how zodat hun groei ondersteunt kan worden ze hun leiderschap in juwelen behouden.”

De LVMH Group heeft een groot aantal merken in het portfolio. In de horloge en sieradentak zitten merken zoals Bulgari, Tiffany & Co., Zenith. Tag Heuer, Chaumet, Fred en Hublot.