LVMH vraagt Brussel toestemming voor overname Tiffany & Co., juridische strijd duurt voort

LVMH heeft toestemming gevraagd aan de Europese Commissie voor de overname van juwelier Tiffany & Co.. Dat schrijft het luxeconcern in een korte persmededeling. LVMH zou al aan acht van de tien mededingingsregels hebben voldaan, zo is in het bericht te lezen, en het concern verwacht dan ook binnenkort toestemming voor de overname te verkrijgen - in ieder geval voor de deadline van 24 november.

Dit is een opvallende stap voor LVMH. Het bedrijf is al weken in een juridische strijd verwikkeld met Tiffany & Co.. In eerste instantie ging deze over de overname: LVMH gaf begin september aan de lang geplande overname niet op korte termijn te kunnen afronden. Tiffany stapte daarop naar de rechter. LVMH volgde dat voorbeeld en klaagde Tiffany aan wegens mismanagement tijdens de coronacrisis. LVMH maakte allesbehalve haast met de overname en de juridische procedures, maar lijkt nu toch gas te geven.

Of de overname ter waarde van ruim 16 miljard dollar uiteindelijk doorgaat, is nog niet zeker. De vraag is of er nog rechtszaken zullen komen en zoja, of deze verdere scheuren in de deal zullen veroorzaken.