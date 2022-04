LVMH werkt komende twee jaar met onderzoekers aan kunstmatig alternatief voor bont

In een twee jaar durend onderzoeksproject zullen LVMH, Fendi, Imperial College London en Central Saint Martins samen werken aan het ontwikkelen van nieuwe biomaterialen voor de mode-industrie. De nadruk ligt op het vinden van een bruikbaar alternatief voor bont, zo meldt LVMH in een persbericht.

Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van keratine, een eiwit dat voorkomt in dierlijk haar, om de structuur van bont en andere luxematerialen te imiteren. “Leren van de biologische wereld is essentieel om het milieu in stand te houden en te regenereren,” zo is in het persbericht te lezen.