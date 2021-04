LVMH werkt samen met Prada en Cartier om blockchain consortium verder te ontwikkelen

LVMH, Prada en Cartier hebben de handen ineen geslagen om Aura Blockchain Consortium te ontwikkelen, volgens het persbericht ‘s werelds eerste wereldwijde blockchain in de luxe industrie. “Het doel is om consumenten te voorzien van een hoog niveau van transparantie en traceerbaarheid gedurende de levenscyclus van een product,” aldus modegroep LVMH in het persbericht.

LVMH zelf noemt het een ‘ongeziene samenwerking tussen concurrenten’. Prada is namelijk onderdeel van de Prada Group en Cartier is onderdeel van de Richemont Group, allemaal grote spelers in de luxe modeindustrie.

Auro Blockchain linkt het identificatienummer van een product aan een identificatienummer van een klant. Dit gebeurt door middel van een beschermde digitale infrastructuur. Door deze links tussen product en klant, kan de klant de geschiedenis van het product inzien en dient het als bewijs van authenticiteit binnen elke stap van de waardeketen. “Aura is een nieuwe manier voor luxe merken om direct te kunnen communiceren met consumenten, een uniek verhaal te vertellen over de kwaliteit van materialen, ambacht en creativiteit waardoor de relatie tussen klant en merk versterkt wordt,” aldus het persbericht.

LVMH geeft aan dat Aura voor alle luxe merken openstaat. LVMH’s eigen merken Hublot, Bulgari en Louis Vuitton zijn al actief op het merk.