Lycra Company in handen van schuldeisers gevallen

Lycra Company, de producent van elastische textielvezels, is in handen gevallen van schuldeisers, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam. Het nieuws werd als eerste gerapporteerd door het Financiële dagblad.

Lycra viel in 2019 in de handen van Chinees modebedrijf Shandong Ruyi. Echter raakte het Chinese bedrijf in de problemen waardoor het financiële verplichtingen niet meer na kon komen. Schuldeisers begonnen daarop meerdere rechtszaken waarmee zij onder andere dochterbedrijf Lycra opeisten. Door Lycra vervolgens weer te verkopen hopen de schuldeisers een deel van hun tegoeden terug te kunnen krijgen. De schuldeisers hebben bijna 600 miljoen dollar, zo'n 567 miljoen euro, tegoed. Ze hopen Lycra te kunnen verkopen voor zeker 450 miljoen dollar (425,2 miljoen euro).

Lycra is ondergebracht in een Nederlands vennootschap, waardoor de zaak diende in Nederland. Wat de gevolgen zijn voor de medewerkers van Lycra, waaronder die in de Lycra-fabriek in Kerkrade, is onduidelijk.