Lyle & Scott neemt activiteiten in kindersegment in eigen beheer

Lyle & Scott neemt zijn activiteiten in het kindersegment in eigen beheer vanaf het SS24-seizoen, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Lyle & Scott wil hiermee zijn wereldwijde groeiplan voortzetten.

“De tijd is rijp om voort te bouwen op het briljante werk van onze licentiepartner BMG. BMG heeft ons merk gekoesterd en laten bloeien in deze sector. We zijn haar dankbaar voor het harde werk en de toewijding. Nu de wereldwijde aanwezigheid van Lyle & Scott zich uitbreidt, is dit de perfecte tijd om de draad weer op te pakken en ervoor te zorgen dat onze kinderkleding de rest van de wereld gaat bereiken”, aldus Philip Oldham, CEO bij Lyle & Scott, in het persbericht.

Het in eigen beheer nemen van de activiteiten in het kindersegment maakt deel uit van een breder strategisch plan van het bedrijf. De uitbreiding van kinderkleding zal wereldwijde groothandelsactiviteiten van het merk stimuleren. Lyle & Scott is op moment actief in 42 landen en heeft meer dan tweeduizend klanten, waaronder Zalando, Bootz, De Bijenkorf en Printemps.