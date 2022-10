Lyst Index: Gucci bovenaan, Miu Miu maakt intrede in top vijf

Gucci staat voor het tweede kwartaal op rij bovenaan de Lyst Index van het derde kwartaal in 2022. De Lyst Index zet de meest populaire merken op een rij die door modezoekmachine Lyst wordt samengesteld. Miu Miu deed haar intrede in de top vijf.

De top zes van de lijst brengt weinig veranderingen met zich mee, al werd er onderling wel van plek gewisseld. Na Gucci volgen nu Prada, Valentino, Balenciaga, Miu Miu en Dior. Louis Vuitton heeft zijn plek in de top zes verlaten en daalt naar de negende plaats.

Gucci werd dit kwartaal het eerste luxemerk dat ApeCoin-betalingen accepteert en liet 68 identieke tweelingen zijn collectie voor SS23 tijdens zijn modeshow presenteren. Daarnaast werd de Canadese acteur Ryan Gosling als het gezicht van de Gucci Valigeria campagne bekroond.

Het populairste item voor dit kwartaal zijn de ballerina’s van Miu Miu. Deze schoenen bereikten een piek van 1.100 procent in zoekopdrachten, blijkt uit onderzoek van Lyst. De ballerina’s werden gedragen door bekendheden als Amerikaans-Nederlands topmodel Bella Hadid en Sydney Sweeney. Verder verschijnt de Birkenstock Boston klomp voor de vijfde keer in de index en is de Adidas Samba de enige sneaker die de lijst haalt.