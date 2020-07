Lyst Index Q2: Nike en Birkenstock halen designerlabels in

Modezoekmachine Lyst presenteert elk kwartaal een lijst met de twintig populairste merken en producten van de afgelopen drie maanden: Te Lyst Index. De ranking voor Q2 2020, die net bekend is gemaakt op de website van Lyst, is opvallend. Het is voor het eerst dat een sportmerk in plaats van een designerlabel bovenaan de lijst staat. Het was deze periode Nike die Off-White van de eerste plaats verstootte.

Nike zag dit tweede kwartaal de digitale verkoop met 70 procent stijgen, waardoor deze 30 procent van de totale winst uitmaakte. Off-White moest dan wel de eerste plaats afstaan , het merk van Virgil Abloh eindigde nog steeds als tweede op de lijst, gevolgd door Gucci, Prada en Balenciaga.

Voor The Lyst Index analyseert Lyst het online shopgedrag van meer dan negen miljoen shoppers per maand die van zo’n 12.000 ontwerpers en online shops kopen. De formule achter de Lyst Index houdt rekening met zowel zoekopdrachten via Lyst als via Google, conversiepercentage, verkoop en social media posts en engagement wereldwijd over een periode van drie maanden.

Dit tweede kwartaal van 2020 was vooral de impact van het coronavirus van invloed op de lijst. Nike zag een stijging van 106 procent in de vraag naar loungewear en activewear nu consumenten vooral op zoek waren naar comfortabele kleding voor thuis en meer tijd hadden om te sporten. Ook het populairste product van Q2 laat de shift naar makkelijke kleding en schoenen zien. De Birkenstock Arizona sandaal eindigde dit kwartaal het hoogst op The Lyst Index. De online zoektocht naar de sandaal steeg met maar liefst 225 procent en de Birkenstock Arizona sandalen waren bij veel etailers uitverkocht.