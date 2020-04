Lyst Index Q1 2020: Off-White nog steeds hotste merk, Nike schiet omhoog

Het merk Off-White prijkt voor de derde keer op rij bovenaan de Lyst Index, de lijst van populairste merken en producten die elk kwartaal wordt uitgebracht door modezoekmachine Lyst. Het wordt gevolgd door Balenciaga, dat ook al een tijd in de top drie staat, en Nike, dat dit kwartaal omhoog schoot van de twaalfde naar de derde plaats. Nieuwkomers op de lijst zijn Jacquemus en Thom Browne.

Volgens Lyst heeft Off-White zijn succes te danken aan de invloed van jonge consumenten, die dol zijn op de rauwe luxe-esthetiek van het merk. Zowel het merk zelf als hoofdontwerper Virgil Abloh, die in februari door The New York Times werd vergeleken met wijlen Karl Lagerfeld, hebben een trouwe basis van volgers op social media. Een loyale online achterban is bijzonder waardevol voor modemerken nu klanten veel thuisblijven en meer tijd achter hun schermen doorbrengen.

De stijging van Nike in de index heeft volgens Lyst te maken met aantal krachtige merkinitiatieven. Na het plotselinge overlijden in februari van basketballer Kobe Bryant, die gedurende zijn glansrijke carrière gesponsord werd door Nike, bracht het merk een commercial uit die een eerbetoon was aan Bryant, volgens Nike ‘een geliefd lid van de Nike-familie’. In de maanden daarna verkochten de Bryant-sneakers van Nike razendsnel uit; de paginaviews voor Nike Kobe Bryant sneakers stegen na zijn overlijden zelfs met 733 procent.

De groeiende vraag naar sweaters, shorts en joggingbroeken, gewilde items in quarantainetijd, kwam Nike het afgelopen kwartaal ook ten goede. De coronacrisis bepaalde het afgelopen kwartaal de populairste mode-items: naast uitgesproken loungewear waren ook modieuze mondmaskers een hype.

De it-bag van het kwartaal was, net als in de laatste maanden van 2019, een oranje Bottega-Veneta-tas: de Padded Cassette Bag.

Ieder kwartaal brengt modezoekmachine Lyst een nieuwe lijst van de twintig hotste merken en producten uit in zijn Lyst Index. Hiervoor maakt de site gebruik van het online shop- en zoekgedrag van ruim 5 miljoen shoppers per maand. Ook sociale mediastatistieken worden hierin meegenomen.