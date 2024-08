Maak uw DPP-reis nu klaar voor de toekomst

Trimco Group tilt traceerbaarheid naar een hoger niveau met baanbrekende groene technologie

Het Digitale Productpaspoort (DDP) lijkt een van de dichtstbijzijnde omslagpunten voor een echte verschuiving in de mode-industrie naar een echt duurzamere, transparantere en beter traceerbare productie. Hoewel sommige merken en winkeliers er al mee bezig zijn en sommige het zelfs al implementeren, weet niet iedereen precies waar te beginnen. En je bent niet de enige die niet weet waar je moet beginnen.

De meeste merken kijken naar groene tech-oplossingen om hen te helpen het proces te beheren, maar hoe vind je de juiste oplossing voor jouw bedrijf? Hoe zorg je ervoor dat het systeem dat je kiest effectief en efficiënt is en je helpt om altijd compliant te blijven? En vooral - hoeveel verschillende systemen heb JIJ nodig om zowel de upstream als de downstream onderdelen van de DPP vereisten te dekken? Tenslotte is het in deze business niet one-size-fits-all. Sommige producten passen misschien binnen je budget, maar je moet nog steeds grote spreadsheets bijhouden en hebt dus meer mensen nodig om het te beheren. Andere bieden misschien heel veel extra's die je gewoon niet nodig hebt, tegen hoge kosten. Dus hoe maak je een keuze en hoe zorg je ervoor dat verschillende oplossingen met elkaar “praten”?

Credits: Trimco Group

Volgens Camilla Mjelde, Compliance & Sustainability Director bij Trimco Group, komt het allemaal neer op expertise, de juiste partners of het juiste netwerk en flexibiliteit. “Je wilt samenwerken met een leverancier van oplossingen die echt weet wat hij doet, die de vinger aan de pols houdt van wat er in de branche gebeurt en wat de nieuwste technische ontwikkelingen zijn, met een altijd up-to-date systeem. En wat belangrijk is, je wilt er zeker van zijn dat ze hun aanbod kunnen afstemmen op jouw behoeften en budget,” zegt ze.

Door gebruik te maken van hun uitgebreide wereldwijde netwerk, dat het bedrijf heeft opgebouwd als leverancier van trimmings en Care & Content labels, plus hun uitgebreide kennis van de wereldwijde toeleveringsketen, heeft Trimco Group in maart 2022 hun ProductDNA®-oplossing voor de textiel- en schoenenindustrie opgezet. Het was een van de eerste tools in zijn soort die een allesomvattende oplossing bood waarmee merken hun toeleveringsketen op één plek kunnen bewaken, rapporteren, beoordelen en optimaliseren. Het platform is erkend als een Digital Product Passport Service Provider in de EU door CIRPASS en is voortdurend in ontwikkeling. ProductDNA® biedt momenteel vier modules waaruit merken kunnen kiezen om het platform aan hun behoeften aan te passen.

Traceerbaarheid bevorderen met geavanceerde technologie

In 2024 tilt Trimco Group traceerbaarheid naar een hoger niveau met een reeks technologische verbeteringen en nieuwe initiatieven. De tool maakt gebruik van de nieuwste Greentech en strategische partnerschappen om het traceerbaarheidsproces te stroomlijnen:

Geverifieerde gegevensauthenticiteit: maakt gebruik van strategische partnerschappen met toonaangevende normen om de nauwkeurigheid en integriteit van gegevens te garanderen door informatie rechtstreeks van de bron te halen. Naadloze gegevensintegratie: Moeiteloze gegevensstroom door de hele toeleveringsketen om de transparantie te verbeteren en de administratieve werklast te verminderen. Integratie van groene technologie: Het omarmen van groene technologie om de inspanningen op het gebied van traceerbaarheid te ondersteunen, waardoor het voor textiel-, schoenen- en werkkledingmerken eenvoudiger wordt om toegang te krijgen tot geverifieerde gegevens en deze te gebruiken.

Credits: Trimco Group

Als laatste moeten merken ook beslissen hoe ze van plan zijn hun DPP's met consumenten te delen - bijvoorbeeld via een QR-code of websitelink - en hoe ze van plan zijn de gegevens aan gebruikers te presenteren. Met Trimco's volledige trim, verpakkings- en print- en RFID-oplossingen kan het bedrijf merken van begin tot eind adviseren en bijstaan.

Trimco Group ondersteunt al verschillende merken, zoals Bergans of Norway, Holzweiler of Fynch Hatton met hun DPP pilots en een deel van CIRPASS-2 op een project samen met hun downstream solution partners, Kezzler, en wil van DPP een eenvoudig te behandelen onderwerp maken. Ze werken samen met verschillende leveranciers van ERP- en PLM-oplossingen om de gegevensoverdracht te vergemakkelijken. Met hun platform dat klaar is voor QR-codes, ProductDNA®, en hun expertise in het combineren van verschillende technologieën, zoals NFC en RFID voor ingebedde oplossingen met QR-codes, zijn merken met DPP-ambities in de juiste handen.

Bent u klaar om de eerste stap te zetten in uw DPP-reis? Neem contact op met Trimco Group .