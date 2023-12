Maanden na herstructurering bij Nine & Co. blijken winkels Noppies failliet

Toen Nine & Co. en dochterondernemingen Task International B.V. en Task Licenses B.V. in juli een herstructureringsproject startten, werden op korte termijn de Nederlandse en Belgische winkels van de merken van Nine & Co. gesloten. Nine & Co. is het moederbedrijf van de merken Noppies, Supermom, Alvi en Esprit for Mums. Nu blijkt Task Retail, waar de Nederlandse winkels van Noppies waren ondergebracht, failliet, zo meldt RTL Z.

RTLZ dook in de financiële jaarverslagen van Nine & Co. en zag als eerste het faillissementsverslag van Task Retail in. Uit dat verslag is op te maken dat het bedrijf op 5 september 2023 failliet is verklaard. De oorzaak daarvan werd een maand later in het verslag bekendgemaakt: Het bedrijf ging ten onder door de gevolgen van de overheidsmaatregelen in het kader van Covid-19 in 2020-2022 en door de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

“De opeenvolging van crisis heeft geleid tot een daling van de koopkracht door inflatie en stijgende energieprijzen, een historisch laag consumentenvertrouwen en een explosieve stijging van loonkosten, huurlasten en energiekosten”, aldus de curator in het verslag. Kostenbesparende maatregelen mochten niet baten.

Uit het verslag is ook op te maken dat Task Retail een schuld van bijna 34 miljoen euro op zijn naam heeft staan. De grootste schuldeisers waren investeerder Vendis Capital, dat ruim 14 miljoen euro eist, en Rabobank, dat 13 miljoen euro eist. Het bedrijf dat het Duitse Alvi in 2018 aan Noppies verkocht, krijgt nog ruim 6 miljoen euro, aldus RTL Z. Het is goed om te vermelden dat het faillissement dus enkel betrekking heeft Task Retail, andere onderdelen van Nine & Co. proberen buiten een faillissement om een akkoord met de schuldeisers te bereiken.

Nine & Co. en dochterondernemingen Task International B.V. en Task Licenses B.V. startten in juli een herstructureringsproject, zo meldde een woordvoerder van Nine & Co. destijds aan FashionUnited. Het bedrijf deed een beroep op de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), waarmee het een onderhands akkoord kon aanbieden aan de schuldeisers. Als onderdeel van die herstructurering sloten de negen winkels in Nederland en drie filialen in België. Nine & Co. benadrukte dat de verkoopactiviteiten destijds via wholesale onverminderd doorgingen. Ook via de eigen webshops en via online marketplaces zoals Zalando, About You en Bol.com zou het kinderkledingmerk zijn producten blijven verkopen.