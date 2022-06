Maarten Amse treedt aan als nieuwe directeur van Sheltersuit

Maarten Amse (55) is sinds april aangetreden als directeur van Sheltersuit Foundation, zo is te lezen in een persbericht. Amse volgt hiermee Bas Timmer op die in 2014 de stichting opzette.

Amse was eerder onder andere werkzaam bij energieconsultancybedrijf Kema als commercieel directeur. Hij werkte ook als directeur bij KCOM Group, System Plus Hengelo B.V. en textielbedrijf Rhinetex B.V. Timmer treedt terug uit de dagelijkse leiding van de organisatie en gaat zich als creatief directeur focussen op zijn nieuwe kledinglijn Sheltersuit Label , zo is te lezen in een bericht van Textilia. De eerste collectie werd in maart 2022 tijdens Paris Fashion Week getoond en zal in het najaar in de winkels liggen.

Amse vertelt in het persbericht wat hij bij Sheltersuit hoopt te bereiken: "De missie van Sheltersuit Foundation raakte me diep en liet me niet meer los. Ik voel mij vereerd dat ik mijn kennis en ervaring uit het bedrijfsleven nu mag inzetten voor de stichting. Ik hoop Sheltersuit verder te kunnen professionaliseren en op die manier, samen met iedereen bij de organisatie, veel mensen te kunnen helpen."

Sheltersuit Foundation is een non-profitorganisatie die multifunctionele producten maakt waarmee daklozen beschermd worden tegen kou, regen en wind. De allereerste Sheltersuit, een jas met aanritsbare slaapzak, werd gemaakt van een tent en een oude slaapzak, zo is te lezen op de website van Sheltersuit.