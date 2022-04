Maatpakkenmaker Suittruck is failliet

Suittruck B.V. is failliet verklaard, zo blijkt uit officiële documenten en zo bevestigt oprichter Rutger Vlaming tegen RTLZ. Suittruck reed met mobiele kledingateliers naar klanten om pakken en andere kledingitems op maat te maken. Vlaming geeft tegen het nieuwsplatform aan geen plannen te hebben voor een doorstart.

De ondernemer wijst meerdere redenen aan voor het faillissement tegen RTLZ. Hij geeft aan dat de Nederlandse consument vaak eerst de kat uit de boom kijkt bij innovaties. “Mensen zijn best bang om iets anders te doen of om te kiezen voor luxe.” Corona was echter een genadeslag aldus Vlaming waardoor een investeerder zich terugtrok. Ook verschoof de markt tijdens de pandemie naar smart casual in plaats van de gehele pakken die Suittruck aanbood. Daar bovenop kwam nog het feit dat relaties zoals PwC en ABN Amro hun externe contacten staakten. Eerder was er namelijk de afspraak dat die bedrijven intern bekend maakten als Suittruck buiten stond, waardoor hun medewerkers een bezoek konden brengen als ze dat wilden.

De diverse trucks die het bedrijf had, zijn nu via de veiling verkocht. Vlaming geeft dan ook aan dat wat de toekomst brengt op dit moment nog een vraagteken is, aldus RTLZ. Op het moment van publiceren is de website van Suittruck uit de lucht.

Faillissement voor Suittruck B.V.

Suittruck zag in 2016 het licht. Het concept ontving in 2018 al de Franchise Starter Award. Het bedrijf voegde daar in 2019 de prijs voor Beste Retail Innovatie aan toen. In dat jaar breidde Vlaming de service voor maatpakken uit naar dames. Dit deed hij door middel van het nieuwe merk W.Oak. Het damesmerk werd ook gerund vanuit de vrachtwagens van Suittruck.