Macy’s sluit 45 extra winkels als onderdeel van herstructurering

Amerikaanse retailer Macy’s gaat 45 winkels extra sluiten in 2021, zo melden diverse media waaronder Reuters en CBS. De sluitingen zijn onderdeel van de herstructurering van het bedrijf.

Een woordvoerder meldt tegen CBS dat Macy’s ‘toegewijd is aan het op de juiste maat brengen van het winkelportfolio’. De focus zal gaan liggen op drukke locaties binnen winkelcentra. Winkels die niet voldoen aan die criteria staan dus op de mogelijke sluitingslijst. Het is op dit moment onduidelijk over precies welke winkels het zal gaan en hoeveel banen verloren gaan wanneer de 45 winkels dicht gaan.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse retailer sluitingen aankondigd. Vorig jaar kondigde het al de sluiting aan van 125 winkels als onderdeel van de Polaris-strategie. Bij die sluiting verdwenen 2.000 banen.