‘Made in China’: Chinese ontwerpers showen tijdens de Parijse modeweken

”Made in China” roept vaker associaties op met massamode dan met catwalkshows. Desalniettemin zijn Chinese ontwerpers bezig aan een opmars in modehoofdstad Parijs. De ontwerpers koersen af op de de lucratieve markt voor luxemode, een markt waarin Chinese consumenten een steeds groter aandeel hebben.

Tijdens de voorbereidingen voor de volgende Parijse modeweken, die gepland staan voor het begin van het nieuwe jaar, wordt duidelijk dat Chinese ontwerpers inmiddels succesvol zijn in de modewereld. Denk bijvoorbeeld aan Guo Pei, de geboren en getogen Chinese couturier die beroemd werd met de gigantische, kanariegele mantel die de show stal tijdens het MET-gala 2015, gedragen door Rihanna.

Guo, die een winkel heeft in Parijs, zal haar haute couturecollectie in Parijs presenteren. Een handvol andere Chinese ontwerpers, zoals Uma Wang, Masha Ma, Yang Li, Jarel Zhang, Dawei en Shangguan Zhe zal zijn collecties showen tijdens de ready-to-wear modeweken in februari.

”We zien steeds meer mode afkomstig uit China, bestemd voor de hele wereld, die nieuwe ideeën reflecteert over het land: een nieuw concept van ‘Made in China’ verbonden aan kwaliteit en verfijning”, zegt Isabelle Capron, hoofd van het Parijse hoofdkantoor van de Chinese modegroep Icicle, tegen persbureau AFP.

Parijs als ‘springplank’

Icicle, opgericht in Shanghai in 1997, heeft 270 winkels in China en genereert jaarlijks 250 miljoen euro aan omzet. Het motto van de groep is ‘back to nature’, te zien aan een voorkeur voor natuurlijke stoffen zoals kasjmier, zijde, katoen wol en linnen en het gebruik van natuurlijke verfstoffen gemaakt van uien, walnotenbast, wede en thee. De kleding wordt gemaakt in drie Chinese fabrieken die eigendom zijn van het label.

Het Chinese bedrijf opende zijn eerste internationale winkel in september in Parijs, in het hart van de ‘Gouden Driehoek’ van luxeboetieks. “Dit is een springplank voor onze internationalisering”, meent Capron. “Parijs is de hoofdstad van de mode, en het doel is om ons merk zichtbaarheid te geven.

Hoewel veel westerse merken worden geproduceerd in China zien Europese consumenten de woorden ‘Made in China’ in een kledingstuk als een teken van matige kwaliteit. “Stereotypen zijn heel hardnekkig: zeven jaar terug, toen ik zei dat ik voor een Chinese groep ging werken, kon ik de mensen zien denken: ‘Chinezen hebben geen smaak’ en ‘Chinezen maken slechte kwaliteit’”, vertelt Capron. “Maar er is een ommezwaai aan de gang. Deze nieuwe golf van Chinese merken gaat het tij doen keren.”

'Kwaliteit is belangrijker'

Ontwerper Shangguan Zhe, oprichter van het label Sankuanz, gevestigd in de Chinese havenstad Xiamen, maakte zijn internationale debuut in Londen in 2015. Tegenwoordig is hij vaste gast bij de Parijse mannenmodeweken. Shangguan zegt geen stereotyperingen of obstakels op basis van zijn nationaliteit te ondervinden van andere ontwerpers.

”Mensen van buiten de industrie hebben die stereotypen vaker”, vertelt Shangguan in China aan AFP. “Mensen van binnen de industrie zijn zich volledig bewust van het niveau van de Chinese productie.” Hij voegt toe: “De kwaliteit wordt feitelijk steeds beter.”

In een gesprek met AFP vanuit China zegt hij: “Parijs is een heel internationaal podium. Het maakt mensen niet echt uit waar je vandaan komt. Het product zelf is belangrijker.”

'Neo-Chinese chique'

Shiatzy Chen, een modehuis opgericht in 1978 in Taiwan, produceert zijn kledingstukken in Shanghai en Taipei. Het modehuis organiseert al ruim tien jaar shows in Parijs en heeft een winkel in een van de meest exclusieve straten van de stad.

Waarom Parijs?

Parijs is het centrum van de westerse mode en de geboorteplaats van de couture. Het hebben van een ontwerpstudio in Parijs, in het hart van de couture, geeft ons de mogelijkheid om de complexe westerse constructietechnieken te ontdekken en tegelijkertijd op de hoogte te blijven van de laatste trends,” zegt Wang Chen Tsai-Hsia, de oprichter van het modehuis die ook wel ‘de Coco Chanel van Taiwan’ wordt genoemd, tegen AFP.

Het merk heeft de missie ‘neo-Chinese chique’ te creëren door een samensmelting van oost en west. Inmiddels heeft het merk 70 winkels in Azië. De collecties verenigen traditionele technieken met hedendaagse silhouetten.

”Om aantrekkelijk te zijn, ook voor Chinese klanten, kan een Chinees merk niet alleen winkels in het thuisland bezitten. Het moet ook aanwezig zijn in Parijs, dat de Chinezen fascineert”, zegt Eric Briones, expert in luxegoederen en mede-oprichter van de Paris School of Luxury. Hij merkt op dat China tegenwoordig 35 procent van de luxemarkt representeert. De “opkomst van een nieuw ‘Made in China’ is slechts de start van een revolutie, ingezet door een jonge generatie die Chinees wil consumeren,” aldus Briones. “Dat betekent een hernieuwde affiniteit voor lokale merken. Die is begonnen bij streetwear en spreidt zich nu uit naar luxemode.”(AFP)

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman.