‘Made in USA’: Rechtszaak tegen New Balance voor valse claims

New Balance heeft te maken met een rechtszaak vanwege het gebruik van ‘Made in USA’, de claim dat de producten in de Verenigde Staten gemaakt worden. De zaak loopt in Massachusetts, zo meldt The Fashion Law.

De sneakers van New Balance voldoen volgens de partijen die de rechtszaak zijn begonnen niet aan de eisen om de claim te gebruiken. Om ‘Made in USA’ te mogen gebruiken moeten ‘alle belangrijke onderdelen en het proces dat hiervoor nodig is van origine uit de Verenigde Staten komen’. Volgens de zaak zou 30 procent van elk product niet in het gebied gemaakt zijn.

Niet alleen voldoet New Balance daardoor niet aan de federale eisen om de claim te mogen gebruiken, volgens de documenten van de rechtszaak ‘gebruikt het ook de claim wetende dat consumenten meer geld willen betalen voor producten waarvan zij geloven dat ze gemaakt zijn in de Verenigde Staten’.