Magic Bodyfashion opent tweede kantoor

Nederlands ondermodebedrijf Magic Bodyfashion heeft haar intrek genomen in een tweede kantoor, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Het bedrijf heeft nu kantoren in Twentepoort en Windmolen.

“Inmiddels bestaat Magic Bodyfashion al zo’n dertig jaar en zijn mijn partner Marc en ik sinds tien jaar de trotse eigenaren van Magic Bodyfashion,” aldus Linda Leestemaker, co-CEO van het bedrijf. “De laatste tien jaar hebben we enorme stappen gezet op het gebied van productontwikkeling, marketing, social media, distributie, logistiek, etc. Met de opening van ons tweede bedrijfspand aan de Windmolen 12 te Almelo kunnen we de personele bezetting en de te verwachte logistieke uitdagingen de komende jaren nog beter managen.”

Magic Bodyfashion is gespecialiseerd in ondermode. Wereldwijd liggen de producten in ruim zestig landen en retailers van Galeries Lafayette tot lokale retailers.