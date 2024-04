Maha Amsterdam lanceert eerste schoenencollectie met Adidas

Het Amsterdamse damesmode boetiek Maha lanceert hun eerste samenwerking met Adidas Originals. Dit meldt Maha Amsterdam in een persbericht aan FashionUnited. De collectie is een herinterpretatie van twee populaire Adidas-ontwerpen, de Samba en Samoa.

Maha is in 2015 opgericht in Amsterdam door Saskia van Hofwegen en Dian Iskandar. De oprichters delen een passie voor damesmode, maar misten vrouwelijke representatie in de Amsterdamse streetwear-scene, vertelden ze in het jaar van hun opening aan FashionUnited. Sindsdien is Maha Amsterdam uitgeroeid tot begrip. De winkel in Amsterdam verkoopt kleding en accessoires van meer dan 40 streetwear merken. Eerder werkte samen met Filling Pieces, Yume Yume en nu ook Adidas Originals.

De schoenen zijn geïnspireerd door het Aziatische erfgoed van de mede-oprichter. De twee nieuwe ontwerpen die Maha uitbrengt in samenwerking met Adidas Originals hebben een jade-sieraad aan de veters. Jade wordt in de Aziatische cultuur gezien als mineraal dat zowel welvaart als bescherming kan bieden, aldus het persbericht. Beide schoenen hebben neutrale groene en witte tinten. De maten variëren van maat 36 tot en met maat 44 en een half. De prijzen: 130 euro voor de Adidas x Maha Samba OG Half Green/Silver Green en 120 euro voor de Adidas x Maha Samoa Chalk White/Half Green.

Adidas x Maha lanceert op 6 april exclusief online en in de winkel van Maha aan de Vijzelstraat 129 in Amsterdam. Via de Confirmed app van Adidas op 11 april bij een selectie retailers wereldwijd op 15 april.

Bekijk hieronder de beelden van Maha x Adidas

Credits: Maha x Adidas

