MaisonPR wordt Buro Hause en lanceert programma voor opkomend talent

MaisonPR verandert zijn naam naar Buro Hause. Naast de naamswijziging introduceert het PR- en communicatiebureau een vernieuwde merkidentiteit, een moderne website en versterkt het zijn team met nieuw talent. Een van de meest opvallende initiatieven is de lancering van een speciaal programma in 2025 dat zich richt op opkomende merken. Dit laten Erik Hardick, eigenaar van N11, en Laurèl Bodenhorst Meyer, Managing Director van Buro Hause, gisteravond in Amsterdam weten.

Samenvatting MaisonPR herbrand zich als Buro Hause met een nieuwe merkidentiteit en website.

Het lanceert een programma in 2025 voor opkomende merken en versterkt zijn team met nieuwe expertise.

Buro Hause, onderdeel van de N11 Group, streeft naar verdere groei met een toekomstgerichte strategie.

De rebranding naar Buro Hause weerspiegelt een bredere strategische visie onder leiding van Bodenhorst Meyer, die sinds augustus 2024 aan het roer staat. Bodenhorst Meyer legt in een persbericht aan FashionUnited uit: “In een wereld vol vluchtige communicatie zien wij een behoefte aan authentieke merkverhalen en duurzame impact. Buro Hause wil hierin een verbindende rol spelen.”

Opvallend is het programma voor opkomend talent, dat in 2025 van start gaat. Het gaat om een jaarlijkse selectie van veelbelovende merken die worden toegevoegd aan het portfolio van het bureau. Het programma biedt merken de kans om te leren van de PR-expertise van Buro Hause. “Creativiteit en ondernemerschap zijn kernwaarden voor ons. Dit initiatief is bedoeld als springplank voor merken die gezien moeten worden,” aldus Bodenhorst Meyer.

Naast de naamsverandering en strategische herpositionering investeert Buro Hause in personeelsuitbreiding. Nieuwe teamleden, waaronder voormalig Events Manager bij Soho House Amsterdam Amaal Mohmoud als Head of Brand Communications en Lead Cosmetology & Fragrances, brengen specifieke expertise mee op het gebied van PR, eventproductie en influencer marketing.

Een ambitieuze toekomst binnen de N11 Group

Buro Hause is onderdeel van de N11 Group, naar eigen zeggen ‘de grootste privately held PR & communicatiecombinatie van Nederland.’ Met meer dan 90 professionals verspreid over verschillende dochterbedrijven (onder meer Buro N11, B.made en YIMB), biedt de groep een breed scala aan communicatiediensten.

Volgens Hardick, eigenaar van de N11 Group, markeert deze stap een nieuw hoofdstuk: “Met een future-proof strategie en een ambitieus team ligt de weg open voor verdere groei en succes.”

MaisonPR werd in 2011 opgericht door Melanie van Wijk en Linda Botter. Het bureau bedient klanten zoals Triumph en Sloggi. Vorig jaar werd MaisonPR overgenomen door N11 Group, die zich richt op PR, content en marketing voor zowel lokale als wereldwijde merken. Met diensten zoals PR, brand activations en digitale marketing streeft Buro Hause ernaar betekenisvolle verbindingen te creëren tussen merken en hun doelgroepen.