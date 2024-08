Nieuwe managing director voor PR-bureau MaisonPR

Laurèl Bodenhorst Meyer is de nieuwe managing director van het in Amsterdam gevestigde bureau MaisonPR. Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt in een bericht op LinkedIn.

Meyer brengt ruime ervaring mee naar MaisonPR, zo is te lezen op haar LinkedIn-profiel. Voor haar start bij het bedrijf in juli was ze Head of PR bij UPR Benelux, waar ze PR en communicatie voor internationale luxe mode-, interieur- en lifestylemerken leidde. Eerder was ze Senior Public Relations Manager bij UPR Benelux, waar ze strategieën ontwikkelde en een portfolio van internationale merken beheerde.

Erik Hardick, eigenaar en initiatiefnemer van N11 Group, deelt in het bericht: “Met een sterk portfolio en ervaring in de PR- en creatieve industrie binnen het premium en luxe segment, is Laurèl een enorm talent en de juiste opvolger voor het bedrijf. Ze is uiterst gedreven om de successen van het bureau verder uit te bouwen en het bureau naar nieuwe hoogten te brengen.”

MaisonPR werd in 2011 opgericht door Melanie van Wijk en Linda Botter. Het bureau heeft tien medewerkers en bedient klanten zoals Triumph en Sloggi. Vorig jaar werd MaisonPR overgenomen door N11 Group, die zich richt op PR, content en marketing voor zowel lokale als wereldwijde merken.