Mango gaat Rituals producten verkopen via online shop

Mango is op een missie om haar online aanbod uit te breiden en gaat als onderdeel van deze strategie Rituals producten verkopen via hun online shop, zo meldt Mango in een persbericht. De Rituals producten zijn tot nu toe alleen nog maar in Spanje te verkrijgen, maar het plan is de samenwerking in de komende zes maanden uit te rollen naar een selectie aan Europese markten.

Vorig jaar besloot Mango voor het eerst externe merken toe te voegen aan hun online assortiment. Lingeriemerk Intimissimi werd toen bekendgemaakt als eerste toevoeging.

Mango’s online en klant directeur deelt in het persbericht over de samenwerking: "We willen ons aanbod versterken met complementaire categorieën en verder gaan in ons doel om een platform van diensten voor onze klanten te bouwen". Mango is daarom op zoek naar merken met ‘vergelijkbare waarden die het aanbod verder kunnen aanvullen’, zo staat in het persbericht vermeldt.

Het Nederlandse merk Rituals werd in 2000 opgericht in Amsterdam. Inmiddels is het merk actief in meer dan 36 landen met bijna 1000 winkels. In Spanje heeft het merk 85 winkels. In totaal zullen er op de Mango webshop uiteindelijk 150 Rituals producten te verkrijgen zijn.