Mango investeert in start-up voor duurzaam 3D-printen

Mango gaat via het project Mango StartUp Studio investeren in Ziknes, een Spaanse start-up die software en robotachtige 3D-printsystemen ontwikkelt. Deze technieken maken het mogelijk om binnen enkele minuten van ontwerp naar print te gaan, met gerecyclede materialen.

De investering omvat de financiële steun aan Ziknes via een converteerbare participatielening. Daarnaast zal Ziknes deelnemen aan een versnellingsprogramma waarmee ondernemers uit eerste hand zullen leren hoe Mango werkt en hoe zij hun bedrijfsmodel kunnen opschalen. Ook krijgt het Ziknes-team advies- en mentorsessies van de experts van Mango op het gebied van onder meer productontwerp.

Ziknes werd in 2021 opgericht. De missie van het Spaanse bedrijf is om ‘een revolutie teweeg te brengen in de productiewereld’ door ‘3D-printen en robotica samen te brengen en zo de efficiëntie, flexibiliteit en duurzaamheid in de productie te verbeteren’. De start-up zet zich in voor het gebruik van energiezuinige technologieën die zich richten op het minimaliseren van materiaalverspilling.

Dit is de vijfde investering die Mango StartUp Studio heeft gedaan sinds de lancering in 2022. Eerder investeerde het accelerator-project in bedrijven als Recovo, dat zich richt op de wederverkoop van textielafval, en technologiestart-up Union Avatars, een platform voor digitale identiteit en de ontwikkeling van avatars in verschillende stijlen.