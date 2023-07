Mango realiseert omzetplus van 20 procent in H1

Mango heeft in de eerste zes maanden van het huidige boekjaar een omzetplus van 20 procent gerealiseerd. Hierdoor komt de omzet uit op 1,45 miljard euro, zo blijkt uit een persbericht. Mango overstijgt met deze cijfers ook het pre-pandemie niveau, zo meldt het bedrijf.

Het Spaanse merk meldt dat het in het eerste halfjaar erg goede resultaten boekte in Spanje, de Verenigde Staten, Turkije, Italië en India. Mango geeft aan in deze landen ook ‘ambitieuze expansieplannen te hebben’. CEO Toni Ruiz geeft in het bericht aan dat het bedrijf inderdaad bezig is met een ambitieus plan voor internationale expansie en dat de positieve resultaten in het eerste halfjaar het businessmodel en het ecosysteem van diverse kanalen en partners versterken.

Mango heeft inmiddels 2.615 winkels wereldwijd en het is actief in 115 markten.. Het afgelopen boekjaar sloot het bedrijf af met een omzet van 2,6 miljard euro.