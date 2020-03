Mango voert omzet met 6,3 procent op in FY19

Mango/MNG Holding heeft het afgelopen financiële jaar de omzet zien stijgen. Het Spaanse bedrijf behaalde een omzetplus van 6,3 procent terwijl dit in het boekjaar 2018 nog maar een kleine stijging van 1,8 procent was. De omzet kwam aan het einde van het boekjaar 2019 neer op 2,3 miljard euro, zo blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag.

De bruto winst van het bedrijf stond op een bedrag van 41 miljoen euro. Ook heeft het bedrijf de schuld verder teruggebracht naar 184 miljoen euro, zo is te lezen in het verslag. “2019 is een uitzonderlijk bevredigend jaar geweest waarin we onze hoogste omzet ooit hebben behaald en de grootste stijging in winst binnen een enkel financieel jaar,” aldus Mango CEO Toni Ruiz in het verslag. “Deze uitstekende cijfers zijn het resultaat van de inzet van iedereen bij Mango en dit zal ervoor zorgen dat wij verder kunnen bouwen aan de toekomst van ons bedrijf.”

Brutowinst van 41 miljoen euro voor Mango in FY19

Mango heeft in het jaarverslag een speciale vermelding voor de menswear collectie. Het mannenmode segment behaalde namelijk een omzetstijging van 20 procent en streefde de omzetgrens van 200 miljoen euro voorbij in het afgelopen boekjaar. De online omzet steeg met 26,7 procent naar een bedrag van 564 miljoen euro en de fysieke winkels van Mango behaalde bij gelijk aantal winkels een omzetgroei van 5,5 procent, zo blijkt uit het verslag.

Beeld: Mango pressroom