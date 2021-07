Mango ziet omzet stijgen, verwacht niveau 2019 te overtreffen

Modebedrijf Mango verwacht in 2021 de jaaromzet van 2019 te overschrijden. Het is al goed op weg: Mango behaalde in de eerste helft van het boekjaar 21 procent meer omzet dan in het eerste half jaar van 2020. In mei en juni lagen de verkoopcijfers al op het niveau van voor corona, zo meldt Mango in een persbericht. In 2019 lag de jaaromzet van Mango op 2,3 miljard euro.

Met name de e-commerce-tak van Mango groeide in het eerste half jaar van 2021. De online omzet nam met 37 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, en met 85 procent tegenover het eerste half jaar van 2019. Het digitale kanaal is nu goed voor 46 procent van de totale omzet van Mango. Het merk stelt zichzelf ten doel om dit jaar nog een online omzet van 1 miljard euro te behalen, zo meldt het.

“De resultaten die tot nu toe zijn behaald, maken ons optimistisch over de tweede helft van het jaar”, aldus Toni Ruiz, CEO van Mango, in het persbericht. Voor 2021 verwacht hij dat de omzet ‘uitkomt boven de cijfers van 2019’. Ruiz: “We voorspellen dit jaar weer winst te maken.”